L’Aquila, 17 gen. (LaPresse) – Le terapie per il tumore al colon, malattia da cui è affetto Matteo Messina Denaro, saranno tutte eseguite nel carcere di Preturo dell’Aquila dal personale medico del reparto di oncologia dell’ospedale San Salvatore. “Si sta provvedendo perchè possa essere seguito con attenzione in una stanza adibita per questa necessità”. Lo ha detto a LaPresse Gianmarco Cifaldi, garante dei detenuti per l’Abruzzo.

