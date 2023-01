Roma, 17 gen. (LaPresse) – “Non ho ancora ricevuto la nomina ufficiale, sono in attesa delle notifiche”. Lo dice a LaPresse la nipote di Matteo Messina Denaro, Lorenza Guttadauro, nipote anche del capomafia palermitano Giuseppe Guttadauro che è stata appena nominata avvocato del boss, arrestato ieri dopo 30 anni di latitanza. “Ha sempre avuto legali d’ufficio, non mi aspettavo di essere nominata”. “Non è ancora stata fissata la data dell’interrogatorio di garanzia” per Messina Denaro e riguardo all’oggetto della nomina l’avvocato Guttaduro sostiene “di non essere al corrente se la nomina riguarda anche il processo di dopodomani”. Il 19 gennaio infatti è prevista l’udienza nell’aula bunker di Caltanissetta che vede imputato Messina Denaro per le stragi mafiose del ’92.

