Parigi (Francia), 17 gen. (LaPresse/AP) – La Procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per “molestie sessuali” e “molestie morali” nei confronti del presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet. L’ufficio del procuratore di Parigi ha dichiarato in un messaggio all’Associated Press che l’inchiesta è stata aperta oggi a seguito di un rapporto dell’Ispettorato generale dell’istruzione, dello sport e della ricerca. Le indagini saranno condotte da un’unità speciale di polizia dedicata ai reati contro la persona. L’inchiesta è stata aperta dopo che Sonia Souid, agente di diversi calciatori, ha accusato Le Graet di condotta impropria per diversi anni, sostenendo che l’uomo era interessato solo a lei sessualmente. Souid ha parlato in un’intervista al quotidiano sportivo ‘L’Equipe’ dei ripetuti approcci subiti da Le Graet dal 2013 al 2017.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata