Milano, 16 gen. (LaPresse) – Si ipotizza anche il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, con pene fino a 5 anni, nei confronti degli ultras di Roma e Napoli indagati dalla Procura di Arezzo per gli scontri in A1 di domenica scorsa all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino. Nove quelli colpiti da Daspo della Questura; non è escluso che nei prossimi arrivino altri provvedimenti. La Procura di Arezzo ha chiesto al Gip la convalida degli arresti per 5 di loro ipotizzando i reati di rissa aggravata, interruzione di pubblico servizio e, appunto, attentato alla sicurezza dei trasporti.

