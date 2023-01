Milano, 16 gen. (LaPresse) – “Abbiamo chiesto ufficialmente un accesso agli atti per conoscere le motivazioni dell’assegnazione di un porto così distante”. Lo ha detto in audizione alla Camera dei Deputati la presidente di Emergency, Rossella Miccio, in merito alla prima operazione di salvataggio in mare della ong fondata da Gino Strada che si è vista assegnare lo scorso 22 di dicembre il porto di Livorno per lo sbarco dei migranti soccorsi, con 4 giorni di navigazione per raggiungerlo.

