Roma, 16 gen. (LaPresse) – “Sapere che stasera uno dei mafiosi più pericolosi del mondo la passa in carcere, mi fa andare a letto più tranquillo. Grazie alle donne e gli uomini che hanno sacrificato la vita per servire lo Stato. Per assicurare alla giustizia non un uomo. Non mi viene da dire un uomo. Da padre dico: chi è riconosciuto colpevole di avere sequestrato, ucciso e sciolto nell’acido un bambino merita di marcire in galera senza più vedere la luce del sole. Sono e rimango contro la pena di morte, ma pensando alla brutalità di certe persone ti vengono altri pensieri, ma alle barbarie non si risponde con altre barbarie”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a Roma per aprire la campagna elettorale del candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra Francesco Rocca.

