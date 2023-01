Roma, 16 gen. (LaPresse) – “Matteo Messina Denaro è stato trovato a casa sua? Ma questa è la storia di tutti i grandi latitanti di mafia che storicamente è più facile riescano a nascondersi dove sono cresciuti anche perché c’è di solito una maggiore conoscenza del territorio ma anche una maggiore disponibilità a trovare qualcuno che dia una mano a far perdere le tue tracce”. Così la premier Giorgia Meloni nell’intervista in onda questa sera a ‘Quarta Repubblica’ su Rete4. “Si dice che tutti sapevano dove era e lo hanno preso adesso perché c’è questo governo? Quindi la tesi è: finché c’era la sinistra al governo non lo andavano ad acchiappare? – ha aggiunto -. Quelli che sostengono questa tesi prima stavano al governo. Io posso garantire che oggi c’è un governo di centrodestra e questo latitante è stato preso. Credo che questo dipenda dal valore e dalla capacità degli inquirenti”. “La cosa che mi fa arrabbiare è questa – prosegue Meloni -: possibile che non riusciamo a festeggiare mai, dobbiamo sempre autoflagellarsi, anche quando finalmente lo Stato può cantare vittoria? Non può essere così anche perché è un insulto nei confronti delle persone che stanno sacrificando la loro vita per consentire all’Italia di ottenere queste vittorie”. “Dicono: ‘Avete trattato’. Perché avremmo trattato? Qualcuno vorrebbe dire che non abbiamo magistrati, forze dell’ordine, magistrati che non siano all’altezza di sconfiggere la mafia? E’ una tesi che non sosterrò mai. Non c’è bisogno di mettersi d’accordo con la mafia per batterla. Si può fare e oggi l’Italia lo ha dimostrato, e oggi chi sta facendo del complottismo magari lo sta facendo per attaccare il governo, ma ci sono delle materie sulle quali la politica dovrebbe passare in secondo piano. Oggi è andata bene e penso che giornate come queste vadano ricordate. E io sto ragionando di come celebrare questa giornata perché bisogna celebrare anche le vittorie”, conclude Meloni.

