Roma, 16 gen. (LaPresse) – L’Empoli batte 1-0 la Sampdoria nel posticipo della 18esima giornata del campionato di Serie A. Decisiva per i toscani la rete messa a segno da Ebuehi al 55′. Nei minuti di recupero annullato dal Var il pareggio doriano ad opera di Colley per una irregolarità commessa da Gabbiadini. Per effetto di questo risultato l’Empoli sale a quota 22 punti in classifica mentre la Sampdoria resta ferma a 9.

