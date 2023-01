Washington (Usa), 13 gen. (LaPresse) – Il maltempo che ha generato una serie di tornado in tutto il sud degli Stati Uniti ha provocato diversi morti nella contea di Autauga, in Alabama. “Stiamo ancora cercando corpi”, ha detto alla Cnn Buster Barber, coroner della contea di Autauga, che si trova appena ad est della contea di Dallas, dove un enorme tornado si è abbattuto sulla città di Selma. Il tornado ha causato danni in sette contee in tutto lo stato, ha detto alla Cnn il meteorologo del servizio meteorologico nazionale Gerald Satterwhite.

