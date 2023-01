Selma (Alabama, Usa), 13 gen. (LaPresse/AP) – Un violento tornado ha colpito il sud degli Stati Uniti uccidendo almeno sei persone nell’Alabama centrale e una in Georgia. Il direttore della gestione delle emergenze nella contea di Autauga, in Alabama, afferma di poter confermare sei decessi nella comunità di Old Kingston. Il direttore afferma che almeno 12 persone sono state ferite in modo serio e portate in ospedale. Diverse le case andate distrutte. A Jackson, in Georgia, il passeggero di un veicolo è morto dopo che un albero si è abbattuto sul veicolo durante la tempesta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata