Los Angeles (California, Usa), 13 gen. (LaPresse) – Lisa Marie Presley è in condizioni critiche. La 54enne figlia di Elvis Presley, colpita da arresto cardiaco nella sua abitazione, è ricoverata in terapia intensiva ed è in coma farmacologico. Lo riferisce il sito Tmz, citando fonti. A Presley è stato applicato un pacemaker provvisorio.

