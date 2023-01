Roma, 13 gen. (LaPresse) – Sei persone sono state arrestate a Napoli e per altre due è scattato il divieto di dimora a Napoli, al termine di un’operazione dei carabinieri che ha scoperchiato un enorme giro di affari in soldi falsi spediti in tutta Europa in cambio di criptovalute scambiate nel darknet. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 140 mila euro in banconote false di vario taglio, prodotte nel Napoletano, mentre chi indaga stima si trattasse di un giro di affari milionario.

