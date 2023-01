Milano, 13 gen. (LaPresse) – “Forza Italia non sta sabotando il Governo, siamo leali alla maggioranza, però abbiamo delle idee che non rinneghiamo solo perché facciamo parte di questo governo. Coerentemente con la storia di Forza Italia porteremo avanti le nostre battaglie”. Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, a margine della consegna delle liste elettorali per le elezioni regionali in Lombardia presso il tribunale di Milano. “Non mi pare – continua Ronzulli – che in questo mese ci sia stato da parte nostra il controcanto, io rigetto la narrazione di Lollobrigida. Nel caso delle accise non è stata Forza Italia il partito che ha fatto scattare la scintilla”.

