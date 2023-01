Milano, 13 gen. (LaPresse) – Christine Lambrecht, Spd, verso le dimissioni da ministra della Difesa. Lo apprende Bild da fonti. Una decisione presa dalla stessa Lambrecht, finita al centro delle polemiche per un discorso video a Capodanno che in molti hanno giudicato inappropriato. Lambrecht è stata criticata anche per la sua poca conoscenza dell’ambiente dell’esercito.

