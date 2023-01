Roma, 13 gen. (LaPresse) – Secondo il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sulla situazione Covid in Italia, l’indice Rt è in risalita ma resta sotto la soglia epidemica. Nel periodo 21 dicembre -3 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,77-1,11), in aumento rispetto alla settimana precedente ma ancora sotto quota 1. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,80 (0,78-0,84) al 03/01/2023 vs Rt=0,90 (0,86-0,94) al 27/12/2022.

