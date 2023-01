Milano, 12 gen. (LaPresse) – Tragedia sul lavoro nel Napoletano. Un operaio di 22 anni ha perso la vita per un incidente avvenuto nell’azienda M&C di Caivano, nella zona industriale, questa mattina alle 8.30. Da una prima ricostruzione il giovane di Marcianise pare sia rimasto schiacciato da un bancale dentro lo stabilimento che si occupa di confezionamento di prodotti alimentari. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri di Caivano; in corso indagini per accertare la dinamica.

