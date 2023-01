Roma, 12 gen. (LaPresse) – La condizione “indispensabile” per arrivare ad un taglio strutturale delle accise “è la crescita economica: se prima non si risana l’economia italiana – devastata da un disastroso decennio di sinistra al governo, dalla pessima gestione della pandemia e dagli effetti dell’aggressione della Russia all’Ucraina – ogni intervento sul taglio delle tasse è effimero”. È quanto si legge in una nota informativa prodotta dall’Ufficio studi di Fratelli d’Italia dal titolo ‘Prezzo dei carburanti: smontiamo le fake news della sinistra’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata