Washington (Usa), 11 gen. (LaPresse/AP) – La Casa Bianca riferisce che non ci sono prove di un cyberattacco per il guasto informatico che ha costretto a terra tutti i voli negli Stati Uniti. Il presidente Usa, Joe Biden, ha ordinato al dipartimento dei Trasporti di indagare sulle cause del guasto.

