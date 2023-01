Napoli, 11 gen. (LaPresse) – Torna in libertà l’ultras del Napoli arrestato in flagranza differita dopo gli scontri di domenica sull’A1 tra tifosi del Napoli e della Roma. L’accusa contestata è quella di possesso di oggetti atti ad offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive. L’uomo, fino ad oggi agli arresti domiciliari, legato al gruppo ‘Brigata Carolina’ della curva A, è stato anche denunciato per rissa aggravata.

