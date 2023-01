Milano, 11 gen. (LaPresse) – “Io credo che questo tema del rafforzamento della democrazia ci riguardi e per noi questa lezione di David è una lezione che ci tocca nel nostro impegno di tutti i giorni, di fare del nostro Partito democratico un partito che sia democratico per davvero. Un partito che oggi sta guidando un percorso congressuale difficile ma sapendo che questo percorso congressuale è una grande responsabilità per tutti noi. Dobbiamo far sì che questo percorso congressuale funzioni, funzioni bene, che ci troviamo uniti fino alla fine con una grande partecipazione di popolo. E che riusciamo a far sì che raccontiamo all’esterno che la democrazia vive dentro un partito”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, al Nazareno nel corso della cerimonia in ricordo di David Sassoli a un anno dalla sua scomparsa.

