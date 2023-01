Milano, 11 gen. (LaPresse) – “Chiedono farmaci in continuazione, è una costante del carcere, i ragazzi lo chiamano il ‘carrello della felicità’. Non si tratta di grandi terapie trattandosi di minori e sempre dietro prescrizione medica, per lo più ansiolitici e calmanti, ma spesso ne abusano, li mischiano oppure li mettono da parte”. Lo riferisce a LaPresse la Garante dei detenuti di Roma, Gabriella Stramaccioni, dopo il sopralluogo nell’Istituto penale minorile capitolino di Casal del Marmo in cui sono presenti al momento 43 fra minori (16), giovani adulti (24) e donne (3). Nella notte è scoppiato un incendio che ha portato alcuni agenti di polizia penitenziaria in ospedale in codice giallo (già dimessi) e un ragazzo tunisino e uno marocchino all’ospedale Pertini, sottoposti a Tso a causa di uno stato di sovragitazione. Si tratterebbe degli autori dell’incendio appiccato con un accendino a due celle, in carcere per furti e reati contro la persona.

