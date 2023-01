Roma, 11 gen. (LaPresse) – “All’ordine del giorno c’è un’unica grande tematica sulla quale è arrivato il momento di raccontare il mio punto di vista e fare chiarezza su quello che ho sentito. La questione è quella che riguarda l’aumento dei prezzi della benzina. Il vantaggio di avere un governo che fa solo quello che ritiene giusto è che non c’è mai problema a spiegare il perché alcune scelte ai cittadini”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social. “Gira un video del 2019 nel quale io facendo benzina con la mia auto parlavo della necessità di tagliare le accise sulla benzina e si è detto ‘Meloni incoerente perché in campagna elettorale promette alcune cose e poi al governo ne fa altre’. Io sono una persona abbastanza seria non è un caso che quel video sia del 2019 e non di questa ultima campagna elettorale perché capiamoci io sono ancora convinta che sarebbe ottima cosa tagliare le accise sulla benzina, il punto è che si fanno i conti con la realtà con la quale ci si misura. E non sfuggirà a chi non ha pregiudizi che dal 2019 ad oggi il mondo intorno a noi è cambiato. Stiamo purtroppo affrontando una situazione emergenziale su diversi fronti che ci impone di fare alcune scelte”, aggiunge.

