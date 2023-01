Roma, 11 gen. (LaPresse) – “Abbiamo scelto di non mettere risorse su un nuovo taglio delle accise per due ragioni banali. La prima: il taglio è una misura che aiuta tutti, indipendentemente dalla condizione economica che hanno. Noi invece che spalmare quei 10 miliardi abbiamo deciso di concentrare quelle risorse su chi aveva più bisogno. Abbiamo fatto una scelta che rivendico perché la considero una scelta di giustizia sociale”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social. “La seconda ragione – prosegue – è che abbiamo preso questa decisione guardando l’andamento del mercato, e il prezzo del petrolio stava scendendo. Dicono che abbiamo sbagliato i calcoli perché il prezzo della benzina è fuori controllo? Io ormai sento dire che il prezzo in Italia sarebbe intorno ai 2,5 euro. Io sono una persona seria, monitoro i risultati di quello che produco, e questi dati non mi tornano. È ampiamente verificabile con applicazioni che dicono in tempo reale il prezzo alla pompa di benzina sul territorio nazionale e anche perché ci sono autorità preposte che monitorano settimanalmente la media del prezzo della benzina in Italia e pubblicano questo dato. Dato che la scorsa settimana, secondo quanto pubblicato sul sito del Mimit, era 1,812 euro. E’ un prezzo sicuramente non basso, ma quanto cambia da quanto vissuto nei mesi e negli anni precedenti? Il prezzo medio a maggio scorso, in cui c’era il taglio delle accise deliberato dal precedente governo, era 1,885, a giugno 2,073, a luglio 1,988, ad agosto 1,877. Allora possa anche capire che il prezzo dell’ultima settimana venga considerato alto, fuori controllo, ma dove era la stampa, i politici, quando il prezzo medio della benzina era 2,073 di media? Dove era negli anni scorsi, quando il prezzo medio di 1,8 euro lo avevamo anche con i governi Monti, Renzi. E io non ricordo le campagne che stiamo vedendo in questi giorni”.

