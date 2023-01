Roma, 11 gen. (LaPresse) – Sul prezzo dei carburanti alle stazioni di servizio “ci sono le storture, e su quelle si deve intervenire. È accaduto che vi siano alcuni che, nelle more di una modifica intervenuta da parte del governo, magari un po’ se ne approfittano e lì bisogna intervenire. Voglio dire però che la gran parte dei benzinai si sta comportando in maniera assolutamente onesta e responsabile, è soprattutto a loro tutela che noi dobbiamo lavorare per verificare se invece ci dovesse essere qualcuno che si vuole approfittare di una situazione che è già delicata”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social. “Io ho scritto al presidente dell’Antitrust per verificare se nella dinamica di formazione dei prezzi ci siano elementi che non funzionano e vanno corretti – prosegue –. Ho parlato con il comandante generale della Guardia di finanza, che sta avviando una serie di controlli sul territorio nazionale soprattutto nei confronti di chi non è stato adempiente nella comunicazione della variazione dei prezzi”. “In Cdm abbiamo deciso di rafforzare le norme sanzionatorie nei confronti di chi non adempie a queste comunicazioni previste per legge. Abbiamo poi stabilito che in ogni benzinaio ci sia il prezzo medio giornaliero per far sapere se conviene o meno fare benzina. Questo ci aiuta automaticamente a combattere i comportamenti sbagliati, che comunque non sono molti. Poi c’è un intervento che va fatto per quello che riguarda la rete autostradale, dove a volte il prezzo può essere sensibilmente più alto in virtù delle concessioni”, conclude.

