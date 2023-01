Roma, 11 gen. (LaPresse) – “Io non ho promesso in campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina perché sapevo la situazione di fronte alla quale mi sarei trovata. Dopodiché sono fortemente speranzosa della possibilità che prima o poi riusciremo a fare un taglio strutturale e non temporaneo delle accise, ma questo necessita di una situazione diversa e soprattutto di rimettere in moto la crescita economica di questa nazione perché per fare alcune cose servono le risorse, per trovare quelle risorse serve che si torni a produrre maggiore ricchezza e lavoro, ed è quello su cui stiamo lavorando”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social.

