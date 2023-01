Roma, 11 gen. (LaPresse) – “Il governo con la legge di bilancio non ha aumentato le accise. E non ha neanche fatto marcia indietro sul provvedimento dello scorso governo sul taglio temporaneo delle accise per calmierare il prezzo della benzina. Noi abbiamo confermato quella scelta, ma quel taglio delle accise costa mediamente un miliardo al mese, 10 miliardi l’anno”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social. “Certo che si poteva fare – spiega –, ma per prorogare il taglio delle accise sulla benzina non avremmo potuto confermare il taglio del costo sul lavoro e aumentare il taglio del costo sul lavoro, non avremmo potuto aumentare del 50% l’assegno unico per le famiglie, non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità di 2 miliardi di euro, non avremmo potuto aumentare la platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno da parte dello Stato per calmierare le bollette domestiche, non avremmo potuto immaginare una decontribuzione per i neoassunti, non avremmo potuto istituire il fondo carrello per aiutare a fare la spesa di fronte all’aumento dei generi di prima necessità per le famiglie più fragili, non avremmo potuto mettere risorse sul fondo per i crediti d’imposta delle Pmi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata