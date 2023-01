Roma, 10 gen. (LaPresse) – Tornano liberi i due tifosi romanisti, Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, arrestati dalla Digos ieri con l’accusa di aver preso parte agli scontri avvenuti domenica sulla A1 all’autogrill Badia al Pino, in provincia di Arezzo. Per i due, difesi dall’avvocato Marco Bottaro, il giudice non ha convalidato l’arresto non riconoscendo “la necessità e l’urgenza” per la cosiddetta flagranza differita. La procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere con l’accusa di rissa aggravata.

