Milano, 10 gen. (LaPresse) – “Abbiamo bisogno di una svolta significativa” sul fronte dei diritti. “Questo vuol dire non avere timore di portare i simboli regionali al Pride” e poi serve “la piena applicazione della legge 194 senza se e senza ma. Il nuovo corso partirà dal rilancio dei consultori come rete di matrice pubblica”. Lo ha detto il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra e per il M5S, Pierfrancesco Majorino, nel corso dell’evento ‘Verso le regionali’ organizzato da ‘Direzione Nord’ al Palazzo delle Stelline di Milano.

