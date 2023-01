Milano, 10 gen. (LaPresse) – Ennesimo rinvio in Pakistan per l’udienza in merito all’estradizione di Shabbar Abbas, padre di Saman Abbas, la 18enne scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e il cui cadavere è stato ritrovato il 18 novembre in un casolare della cittadina del reggiano. Da quanto si apprende, il motivo del rinvio sarebbe legato alle memorie difensive che i legali dell’uomo avrebbero depositato presso la corte di Islamabad. I giudici avrebbero preso tempo, fino al 19 gennaio, per visionarle.

