Milano, 10 gen. (LaPresse) – L’auspicio è che in Cassazione “possano decidere con celerità” sul ricorso presentato dai legali di Alfredo Cospito contro il regime del 41 bis al quale è detenuto. Flavio Rossi Alberti, legale dell’anarchico in regime di carcere duro a Sassari, spiega a LaPresse che “non esiste un termine” entro cui gli ermellini sono tenuti a pronunciarsi, ma auspica che “decidano con celerità” di fronte allo sciopero della fame che Cospito ha iniziato lo scorso mese di ottobre. “Siamo in attesa che qualcuno voglia guardare la realtà effettiva e che si esprima in merito”, dice. “Il 41 bis viene applicato a chi ha ruoli in consorterie criminali che, dal carcere impartiscono ordini all’esterno – sottolinea – e non è il caso di Cospito che esprimeva le sue idee pubblicando articoli”.

