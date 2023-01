Il Cairo, 9 gen. (LaPresse/AP) – Una nave da carico si è incagliata nel canale di Suez in Egitto: lo ha comunicato una società di servizi del canale. La Leth Agency ha detto che la nave, MV Glory, si è arenata vicino alla città di Qantara, nella provincia di Ismailia del Canale di Suez. L’azienda ha detto che i rimorchiatori del canale stanno cercando di rimettere in linea la nave. Il Joint Coordination Center indica che la MV Glory trasporta oltre 65.000 tonnellate di mais dall’Ucraina diretto in Cina. La nave si è incagliata appena a sud di Port Said sul Mar Mediterraneo.

