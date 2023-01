Milano, 9 gen. (LaPresse) – “Mi auguro sia la volta positiva per arrivare a una soluzione perla verità: sono sempre stato convinto, e continuo ad esserlo, che in Vaticano ci sono persone a conoscenza di tutto con situazioni mai volutamente approfondite. Forse per la prima volta il Vaticano ha deciso di mettere un punto chiaro”. Così il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, a Rai News 24 sulla riapertura delle indagini sulla scomparsa della sorella avvenuta 40 anni fa in Vaticano.

