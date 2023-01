Milano, 9 gen. (LaPresse) – “Condanno l’assalto alla democrazia e al trasferimento pacifico del potere in Brasile. Le istituzioni democratiche del Brasile hanno il nostro pieno sostegno e la volontà del popolo brasiliano non deve essere compromessa. Non vedo l’ora di continuare a lavorare con Lula”. Così su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

