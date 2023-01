Roma, 7 gen. (LaPresse) – Medici Senza Frontiere chiede al Viminale di assegnare alle Geo Barents un porto “più vicino” rispetto a quello di Ancona. E’ quanto si legge sul profilo twitter di Msf. Per giungere a destinazione infatti la nave impiegherà “3.5 giorni di navigazione con pessime condizioni meteo”. “L’assegnazione di un porto lontano va anche contro il miglior interesse dei sopravvissuti in quanto l’esposizione a condizioni meteorologiche avverse nei prossimi giorni durante la navigazione verso Ancona avrà un impatto sulla salute fisica e mentale dei sopravvissuti”, si legge ancora. Mentre “alcuni porti dell’Italia meridionale potrebbero essere assegnati come luogo sicuro per sbarcare quanto prima i sopravvissuti”.

