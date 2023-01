Torino, 7 gen. (LaPresse) – La Juventus centra l’ottava vittoria consecutiva in campionato battendo 1-0 l’Udinese nella gara valida per la 17/a giornata di Serie A. A segno Danilo su assist di Chiesa al 41′ della ripresa. Con questo successo i bianconeri salgono a 37 punti, momentaneamente al secondo posto in classifica a meno quattro dalla capolista Napoli. I friulani invece rimangono fermi a quota 25.

