Milano, 6 gen. (LaPresse) – “Adoriamo Dio e non il nostro io; adoriamo Dio e non i falsi idoli che ci seducono col fascino del prestigio e del potere, con il fascino delle false notizie; adoriamo Dio per non inchinarci davanti alle cose che passano e alle logiche seducenti ma vuote del male”. Lo ha detto Papa Francesco, nel corso dell’omelia per la santa messa dell’Epifania del Signore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata