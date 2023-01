Washington (Usa), 5 gen. (LaPresse) – Ammontano a 2,85 miliardi di dollari i nuovi aiuti militari che gli Stati Uniti si apprestano a inviare all’Ucraina. Lo hanno anticipato funzionari dell’Amministrazione Biden che hanno chiesto di mantenere l’anonimato, fino a quando non verranno definiti tutti i dettagli del paccchetto, che verrà probabilmente annunciato ufficialmente domani. Tra gli aiuti, come annunciato in una nota congiunta del presidente Joe Biden e del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Washington fornirà a Kiev per la prima volta anche “diverse decine” di mezzi corazzati Bradley. I Bradley sono veicoli corazzati da combattimento, utilizzati per il trasporto della fanteria sui campi di battaglia. Il mezzo è dotato di cingoli, invece che di ruote, ma può manovrare più agilmente di un carro armato. I Bradley possono trasportare fino a 10 militari e sono considerati un mezzo decisivo per trasportare in sicurezza le truppe in battaglia. Nel pacchetto di aiuti saranno compresi anche veicoli Humvees, mezzi Mrap resistenti alle mine e un grande quantitativo di missili e munizioni di artiglieria.

