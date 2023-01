Francoforte (Germania), 5 gen. (LaPresse) – Colloquio telefonico oggi tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in merito alla guerra in Ucraina. Biden e Scholz, con l’occasione, hanno confermato la decisione di fornire a Kiev i carri armati americani Bradley e quelli tedeschi Marder, come rende noto un comunicato congiunto. Il presidente americano e il cancelliere tedesco “hanno ribadito il loro sostegno all’indipendenza, all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina” e “hanno ribadito la loro incrollabile solidarietà all’Ucraina e al popolo ucraino di fronte all’aggressione scatenata dalla Federazione russa”, si legge nella nota. “Il presidente Biden e il cancelliere Scholz hanno espresso la loro comune determinazione a fornire all’Ucraina il necessario sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico per tutto il tempo necessario. A tal fine, gli Stati Uniti intendono fornire all’Ucraina veicoli da combattimento di fanteria di tipo Bradley e la Germania intende fornire veicoli da combattimento di fanteria di tipo Marder. Entrambi i paesi prevedono di addestrare le forze armate ucraine sui rispettivi sistemi”, si legge nel comunicato.

