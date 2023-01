Roma, 5 gen. (LaPresse) – Nel suo libro di memorie ‘Spare’, il principe Harry ha ammesso per la prima volta di aver fatto uso di cocaina quando aveva 17 anni. Lo riporta Sky News. “In quel periodo prendevo cocaina – ha spiegato -, a casa di qualcuno, durante un fine settimana di caccia, mi è stata offerta una striscia, e da allora ne ho consumata un’altra”. Il duca di Sussex aggiunge che “non è stato molto divertente e non mi ha fatto sentire particolarmente felice come sembrava succedere ad altri”. Harry racconta che il suo obiettivo principale era quello di sentirsi “diverso”, “ero un diciassettenne disposto a provare quasi tutto ciò che avrebbe alterato l’ordine prestabilito. Almeno, è quello di cui stavo cercando di convincermi”.

