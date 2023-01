Bonne Terre (Missouri, Usa)), 4 gen. (LaPresse/AP) – Amber McLaughlin, detenuta del Missouri, è stata giustiziata per un omicidio commesso nel 2003 diventando così la prima donna transgender giustiziata negli Stati Uniti. L’esecuzione è stata effettuata dopo che il governatore repubblicano Mike Parson ha rifiutato una richiesta di clemenza. McLaughlin è stata condannata per aver ucciso un’ex fidanzata nella periferia di St. Louis. Secondo quanto riportato sul sito web del Centro informazioni anti-esecuzione sulla pena di morte sono 17 le donne che sono state giustiziata da quando è stata ripristinata la pena di morte negli Usa. Il centro afferma che non sono noti casi precedenti di esecuzione di un detenuto apertamente transgender.

