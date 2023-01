Washington (Usa), 4 gen. (LaPresse) – Il caos in corso alla Camera dei rappresentanti “non è un mio problema”. Così il presidente Joe Biden, in partenza per il Kentucky, commentando le difficoltà dei Repubblicani per l’elezione dello speaker della Camera. “E’ imbarazzante”, ha aggiunto il presidente.

