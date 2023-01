Torino, 4 gen. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l’ambasciatore francese presso la Repubblica islamica dell’Iran, Nicolas Roche, dopo la pubblicazione delle vignette della rivista satirica Charlie Hebdo su Khamenei. Lo ha reso noto in un comunicato il portavoce del ministero degli Esteri Nasser Kan’ani, secondo quanto riporta l’agenzia Irna. Sottolineando che la Repubblica islamica dell’Iran si riserva il diritto di rispondere proporzionalmente, il portavoce ha affermato che il ministero degli Esteri iraniano ha presentato protesta formale in merito all’ambasciatore francese: “La Repubblica islamica dell’Iran attende spiegazioni e misure compensative dal governo francese per condannare il comportamento inaccettabile della rivista”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata