Milano, 4 gen. (LaPresse) – Il Milan ha battuto 2-1 in trasferta la Salernitana nell’incontro valido per la 16/a giornata di Serie A. Nel primo tempo rossoneri in vantaggio al 10′ con Leao, raddoppio di Tonali al 15′. Nella ripresa i campani accorciano le distanze all’83’ con Bonazzoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata