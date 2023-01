Milano, 4 gen. (LaPresse) – L’Inter ha battuto 1-0 il Napoli a San Siro nell’incontro valido per la 16/a giornata di Serie A. Decisiva la rete di Dzeko al 56′. Primo ko in campionato per i partenopei primi in classifica.

