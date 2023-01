Milano, 3 gen. (LaPresse) – Sono aumentati i soggetti “individuati e deferiti” per abusi contro i minori: nel 2022, sono state 147 per persone arrestate per abusi online, con un aumento dell’8%, rispetto al 2021. Sono i dati contenuti nel resoconto dell’attività della Polizia postale relativi al 2022.

