Milano, 3 gen. (LaPresse) – Sarebbero stati pagati 500 euro a testa per un secondo raid i 5 giovanissimi fra i 18-20 anni arrestati dai carabinieri di Milano per aver dato alle fiamme una pasticceria la notte del 19 ottobre. “Comunque frate sono 5 gambe (nel milanese gergale 1 gamba sono 100 euro, NdR)” dicevano intercettati nel pomeriggio del 28 dicembre mentre preparavano un secondo ‘attacco’ rispetto a quello che oggi li ha portati in carcere. È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare emessa il 31 dicembre dalla Gip Anna Magelli e motivata proprio dalla necessità di evitare ulteriori episodi. La pasticceria colpita a ottobre sarebbe stata con ogni probabilità di nuovo bersaglio (“vuoi venire con me stasera? Pasticceria frate”, dicono in un’altra intercettazione) dopo essere già stata vandalizzata altre due volte in estate e il primo di ottobre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata