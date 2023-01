Milano, 3 gen. (LaPresse) – “Abbiamo chiesto come governo italiano all’Iran di interrompere le esecuzioni e di aprire un dialogo con le donne e i manifestanti perchè quello che sta succedendo è inaccettabile”. Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1. All’ambasciatore iraniano in Italia, convocato da Tajani, “ho detto i sentimenti di indignazione per quanto succede nel Paese”. “Siamo disposti al dialogo sul nucleare”, ma non si negozia sui diritti, ha rimarcato il ministro, “oltre al fatto che nessuno ha diritto di togliere a un altro la vita, ma quelle dei manifestanti sono anche condanne a morte sproporzionate”.

