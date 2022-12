Roma, 31 dic. (LaPresse) – “Rimanete saldi nella fede” e “Non lasciatevi confondere”. Così il Papa Emerito Joseph Ratzinger, in un passaggio del suo testamento spirituale. “Ringrazio la gente della mia patria perché in loro ho potuto sempre di nuovo sperimentare la bellezza della fede. Prego affinché la nostra terra resti una terra di fede e vi prego, cari compatrioti: non lasciatevi distogliere dalla fede. E finalmente ringrazio Dio per tutto il bello che ho potuto sperimentare in tutte le tappe del mio cammino, specialmente però a Roma e in Italia che è diventata la mia seconda patria”, aggiunge.

