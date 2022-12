Roma, 31 dic. (LaPresse) – “L’autorità incondizionata di Benedetto XVI come eminente teologo gli ha permesso di dare un contributo significativo allo sviluppo della cooperazione intercristiana, alla testimonianza di Cristo di fronte a un mondo secolarizzato e alla difesa dei valori morali tradizionali”. Così il patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Kirill, in una lettera a Papa Francesco dove ha espresso le condoglianze per la morte di Benedetto XVI. “Avendo avuto occasione di incontrare personalmente più volte il defunto Papa durante i suoi anni sul soglio di Roma, ho avuto modo di testimoniare il suo profondo amore per il cristianesimo orientale e, in particolare, il sincero rispetto per la tradizione dell’ortodossia russa”, aggiunge. “Durante il pontificato di Benedetto XVI, i rapporti tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana si sono notevolmente sviluppati nello spirito di fraterna collaborazione e nel desiderio di interazione sulla via del superamento dell’eredità talvolta dolorosa del passato”, conclude Kirill.

