Milano, 31 dic. (LaPresse) – La Fifa ha invitato le federazioni affiliate e gli organizzatori delle competizioni calcistiche a osservare un minuto di silenzio prima di ogni partita di calcio nel prossimo weekend e nella settimana successiva, per onorare la memoria di Pelé, scomparso ieri a 82 anni. “Il 29 dicembre 2022 il mondo del calcio ha perso il suo Re”, si legge nella lettera inviata dalla Federazione. “Edson Arantes do Nascimento, affettuosamente conosciuto dalla comunità calcistica e da tutti come Pelé, era un’icona calcistica come nessun’altra. Pelé ha portato la magia del calcio sudamericano nel mondo e ha dato un significato alla frase ‘The Beautiful Game’. Rimane l’unica persona nella storia ad aver vinto tre Mondiali. La sua incomparabile immaginazione e abilità in campo ha abbagliato chiunque abbia avuto la fortuna di assistervi, il tutto con il sorriso sul volto e il calore nel cuore. Finché si giocherà a calcio, Pelé sarà ricordato e ci mancherà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata